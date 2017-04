Pub

O programa de compra de ativos lançado pelo BCE em 2015 também vai manter-se "ao novo ritmo mensal de 60 mil milhões de euros"

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em 0%, um mínimo que se mantém desde março de 2016.

A taxa de juro aplicável à facilidade de depósito permanece em -0,40% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.

O programa de compra de ativos lançado pelo BCE em 2015 também vai manter-se "ao novo ritmo mensal de 60 mil milhões de euros" até ao final de dezembro de 2017, "ou até mais tarde, se necessário", refere o comunicado divulgado após a reunião de política monetária da instituição.

"Se as perspetivas passarem a ser menos favoráveis ou se as condições financeiras deixarem de ser consistentes com uma evolução no sentido de um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, o Conselho do BCE está preparado para aumentar o volume e/ou a duração do programa", acrescenta o comunicado.