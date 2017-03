Pub

Bastardo: um vinho amor-ódio. É assim que a produtora descreve um dos seus vinhos bandeira, que já está no mercado

Um dos vinhos bandeira do projeto Conceito, o Conceito Bastardo 2015 já está no mercado com apenas cinco mil garrafas disponíveis, e apenas 1500 serão destinadas ao mercado nacional, disponibilizadas nas prateleiras em exclusivo pelas mãos da OnWine Distribuição Nacional.

