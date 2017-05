Pub

Do total dos investidores ativos, 29% indicaram que irão aumentar o seu nível de investimento e 47% afirmaram que irão manter.

De acordo com o recente "Barómetro para o Setor Agrícola", publicado pela Galucho e pela revista especializada no setor Abolsamia, no próximo ano o investimento em projetos agrícolas tem uma clara tendência para manter-se ou mesmo aumentar.

