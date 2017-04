Pub

A Mattel registou resultados trimestrais piores do que o esperado. As vendas globais da empresa registaram uma quebra de 15%.

Os tempos não estão fáceis para a boneca mais famosa do mundo. A Mattel, a maior empresa de brinquedos do mundo, anunciou que as vendas da Barbie caíram 13% no primeiro trimestre, penalizando as contas da empresa.

