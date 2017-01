Pub

O banco espera que mais de metade do valor do crédito seja concedido a empresas

A separação de sistemas entre Barclays e Bankinter está praticamente concluída, mas ainda há pormenores a afinar. O banco espanhol, que adquiriu em abril do ano passado a operação do banco britânico em Portugal por 86 milhões de euros, quer marcar o primeiro aniversário no país com a conclusão total do processo de integração. Em abril deste ano, a separação deverá estar completa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia