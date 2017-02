Pub

Nestes balcões o atendimento é prestado via videoconferência. O Bank of America quer acabar com o papel e agilizar as transações.

O Bank of America inaugurou três agências totalmente automatizadas. Em vez funcionários a interagir com os clientes, nestes balcões o atendimento é prestado via videoconferência. Nos planos do banco americano está a abertura de pelo menos 50 destas novas agências durante o próximo ano, avança o El País.

