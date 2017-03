Pub

Várias comissões registaram aumentos médios de dois dígitos no ano passado, diz a Deco

Os maiores bancos nacionais estão a subir os custos de manutenção da conta-ordenado. Uma análise da Deco, a associação de defesa do consumidor, revela que, no ano passado, os cinco bancos com maior quota de mercado - Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco, BPI e Santander Totta -, que representam cerca de 80% do mercado, aumentaram os custos de movimentações na conta-ordenado em 47%.

