Queda no total de crédito concedido em Portugal quase anula esforço de reconhecimento de imparidades feito pelos bancos

O problema é relativo. Não é que seja de somenos, é mesmo do peso relativo dos créditos vencidos face ao total: como o malparado se mede em função do crédito total, se este último cai tanto ou mais do que o primeiro, então é como se nada tivesse melhorado. Assim se explica a pequena queda relativa do malparado na banca portuguesa para que o FMI alertou ontem.

