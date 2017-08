Pub

"69% dos depósitos a prazo para jovens apresentavam uma taxa de remuneração igual ou inferior a 0,5%", revela o Banco de Portugal.

O ambiente de taxas de juro mínimas que atualmente se vive na zona euro está a contaminar os depósitos a prazo "com condições especiais" dirigidos aos jovens. Há inclusive bancos que, no final de 2016, estavam a oferecer uma taxa de juro bruta de 0% em contas de poupança a um ano, revela o Banco de Portugal (BdP), que não identifica as instituições responsáveis por estas práticas.

