Grupo de obrigacionistas já tinha rejeitado novo plano de recuperação da Oi. Bancos querem condições mais favoráveis para credores.

Os bancos credores da Oi não estão satisfeitos com o novo plano de recuperação da operadora brasileira Oi, onde a portuguesa Pharol é a maior acionista, com 25,2%. E caso a companhia não reveja o plano de forma mais favorável para os credores acreditam que a intervenção do Governo é a forma de sair do impasse, noticiou a Valor Econômico.

