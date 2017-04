Pub

Só no ano passado, os quatro maiores bancos cobraram mais 90 milhões de euros em comissões. Deco diz que "não há nada que justifique" os aumentos.

Os custos das contas ordenado nos cinco maiores bancos portugueses aumentaram 47% entre 2015 e 2016. E as anuidades dos cartões de débito também estão mais caras. No final do ano passado, custavam mais 28% – o aumento médio aplicado pelos 17 maiores bancos a operar em Portugal. E não são apenas os aumentos que saltam à vista. De acordo com a Deco, há cada vez menos isenções e serviços que até agora eram gratuitos, como as operações via homebanking, já implicam custos. E mesmo que o dinheiro esteja parado na conta, sem nenhum produto ou serviço associado, os bancos estão a cobrar comissões de manutenção.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia