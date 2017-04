Pub

Houve menos contratos de crédito ao consumo celebrados em fevereiro face aos dados do mês anterior.

Os bancos e outras instituições financeiras abrandaram a concessão de crédito ao consumo durante o mês de fevereiro. Os dados do Banco de Portugal, hoje divulgados mostram que em fevereiro foram celebrados 115.437 contratos de crédito ao consumo durante o mês do Carnaval, o que corresponde a uma quebra de 6,4% face aos dados registados no mês de janeiro.

