A economia angolana tem vindo a debater-se com a redução do preço do petróleo, que desde meados de 2014 caiu para metade.

Os bancos angolanos estão com problemas de liquidez e querem a ajuda do Estado, alertou Amílcar Silva, presidente da Associação Angolana de Bancos (ABANC), em entrevista à Bloomberg. A causar as dificuldades está a quebra dos preços do petróleo, que representa a quase totalidade dos ganhos cambiais de Angola.

