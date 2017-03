Pub

O UBS vai ser julgado em França por ter convencido grandes fortunas daquele país a abrir contas na Suíça com o objetivo de evadir impostos aos cofres franceses, confirmaram hoje fontes da investigação, citadas pela Efe. Os juízes de instrução decidiram levar a entidade helvética a julgamento com base nas acusações do Ministério Público.

