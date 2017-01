Pub

Na origem destes pagamentos estão as medidas de resolução impostas pelo Banco Nacional de Angola.

O Banco Económico, que resultou da transformação em 2014 do antigo Banco Espírito Santo Angola (BESA), pagou ao português Novo Banco 212 milhões de dólares do empréstimo que transitou da resolução do BES, mas o pagamento restante foi adiado até 2018.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia