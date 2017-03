Pub

Para os técnicos do BdP, o facto de as informações terem sido fornecidas pelo próprio líder do BES facilitava o processo de retirada de idoneidade

Foi nos primeiros dias de dezembro de 2013 que a idoneidade de Ricardo Salgado esteve no centro da discussão no Banco de Portugal.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia