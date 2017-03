Pub

O Banco de Portugal vai perder a competência para resolver casos extremos na banca, como foram os do BES e do Banif, e a supervisão macroprudencial.

O Banco de Portugal (BdP) vai perder dois dos 13 poderes que detém atualmente. O regulador funciona com base numa estrutura de 1777 funcionários do quadro, com um salário médio bruto de 5054 euros mensais (descontando 81 efetivos que estão em licença sem vencimento). As medidas que combatem o risco do sistema financeiro e a capacidade de resolução, à semelhança do aconteceu com o BES e Banif, passarão para uma nova entidade supervisora.

