Investimento privado dispara com fundos europeus, exportações ajudam, consumo privado cresce, mas sem grande força. Desemprego abaixo de 8% em 2019.

O crescimento da economia portuguesa foi revisto em alta de forma significativa face há três meses pelo Banco de Portugal (BdP). As novas projeções do banco central, apresentadas nesta quarta-feira, apontam para um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8% em 2017, mais quatro décimas do que se esperava em dezembro.

