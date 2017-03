Pub

Regulador defende-se e diz que em novembro de 2013 não possui factos demonstrados que permitissem afastar líder do BES

O Banco de Portugal reagiu ontem em comunicado à grande reportagem de três episódios que começou ontem a ser transmitida na SIC, intitulada "Assalto ao Castelo". No centro da reportagem está o caso BES e a atuação da supervisão do Banco de Portugal neste processo.

Na reportagem, uma fonte-mistério do Banco de Portugal apresentou um documento interno datado de novembro de 2013, e assinado por técnicos do regulador do setor bancário, no qual é colocada de forma clara a possibilidade de Ricardo Salgado ser afastado no BES, segundo a estação de televisão. Coloca-se então a questão e a dúvida sobre se o regulador tinha conhecimento da situação em que o BES se encontrava e não agiu a tempo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia