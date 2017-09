Pub

Governo deverá anunciar em breve uma solução que vai resolver os créditos problemáticos da banca

A Instituição Financeira de Desenvolvimento vai ajudar a resolver o problema do crédito malparado da banca. De acordo com o jornal Público, a Instituição Financeira de Desenvolvimento deverá entrar em jogo como financiador de uma solução que permitirá juntar as dívidas de CGD, BCP e Novo Banco.

