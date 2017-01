Pub

Empresa captou mais de 100 mil clientes em nove meses. Crédito à habitação vai ser lançado em janeiro

O Banco CTT chegou ao final dos primeiros nove meses de atividade com mais de 100 mil clientes em todo o país e 200 lojas abertas, informou a entidade em comunicado. Foram abertas mais de 74 mil contas no banco, com depósitos acima de 250 milhões de euros.

