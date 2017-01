Pub

O Banco CTT arranca esta quarta-feira com oferta de crédito à habitação com um spread único de 1,750%.

A proposta através da domiciliação do salário e da subscrição dos seguros de vida e multirriscos habitação "sem outras exigências", garante o banco. "Somos claramente a melhor proposta para 80% das famílias portuguesas", garante João Melo Franco, administrador executivo do Banco CTT com o pelouro do marketing.

