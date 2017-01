Pub

BTG Pactual esteve na corrida à compra de 100% do Banif Brasil mas desistiu da operação.

O banco brasileiro BTG Pactual está a negociar a compra de alguns ativos do Banif Brasil. As negociações já foram aprovadas pelo regulador de mercado daquele país, o CADE, no seguimento de uma notificação do banco estatal brasileiro, datada do início de dezembro e aprovada na passada semana.

