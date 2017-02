Pub

Apesar do fecho de milhares de balcões, banca online não cresce desde 2014. Apenas 35% dos clientes são utilizadores

O número de utilizadores de serviços de internet banking está estagnado desde 2014, apesar de, nos últimos seis anos, terem fechado 1620 balcões de bancos. Em Portugal, apenas um terço (35%) dos titulares de conta bancária utilizam os serviços online, de acordo com um estudo da Marktest.

Paulo Fonseca, coordenador do departamento jurídico e económico da Deco, considera que a percentagem até é positiva, tendo em conta que Portugal tem uma população muito envelhecida, "com mais dificuldade em aderir aos sistemas eletrónicos". É nos dispositivos móveis que há margem para crescer, diz a Marktest. Basta que sejam superados os receios de segurança, porque ao contrário dos tradicionais serviços de homebanking, que "já não são novidade", a utilização destas ferramentas nos smartphones e tablets ainda é recente.

O estudo "Basef Banca" de 2016, realizado pela Marktest, revela que mais de 2,5 milhões de portugueses utilizam estes serviços: são mais homens do que mulheres, maioritariamente entre os 25 e os 34 anos e de classe alta e média--alta.

No caso da banca, um "mercado estável e maduro", a introdução das novas tecnologias conduziu "a uma mudança de paradigma na oferta de produtos e serviços e na forma de contactar e impactar o consumidor". Na última década, a taxa de penetração dos serviços de internet banking aumentou 16 pontos percentuais. Mas a partir de 2014 estagnou.

O facto de a internet permitir à banca diminuir a necessidade de atendimento presencial é uma das razões referidas para o encerramento de balcões e para milhares de despedimentos. De acordo com o último relatório do Banco de Portugal, o sistema português continua a ter demasiados balcões. No caso da Caixa Geral de Depósitos, é esperado o fecho de mais de 150 balcões nos próximos quatro anos; o BPI deve cortar mais 52 balcões em breve. A situação não é muito diferente no Millennium BCP ou no Novo Banco.

Paulo Fonseca diz que a estagnação do internet banking não está relacionada com o próprio serviço, mas que terá que ver com outros fatores, nomeadamente económicos. "Estamos a falar de serviços financeiros e o grau de utilização é influenciado pela economia. Menor capacidade económica leva a menos movimentos financeiros. Não podemos esquecer a crise que vivemos e da qual estamos agora a sair e que teve certamente influência."

O encerramento de balcões estará relacionado mais com "questões de gestão" e menos com a perda da necessidade de apoio presencial. "Pode ter alguma influência porque estes mecanismos facilitadores evitam a deslocação ao banco. Mas o consumidor continua a precisar de dirigir-se à agência para outros serviços." Sobretudo os que não são utilizadores de novas plataformas. Apenas 6,2% dos clientes bancários com mais de 64 anos recorrem aos serviços de banca online. Mesmo na faixa etária abaixo (55-64 anos) a percentagem não ultrapassa os 10%. É nos millennials, portanto, que o internet banking tem o seu grande trunfo. E o caminho do crescimento passa pelos dispositivos móveis. É expectável que os serviços de banca online cresçam nos próximos anos, impulsionados pela evolução do acesso via mobile, desde que "ultrapassadas ou atenuadas barreiras como a da insegurança" e da desconfiança por parte do consumidor. O potencial de crescimento do mobile banking "é enorme", assegura a Marktest.