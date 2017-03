Pub

Aznar esteve em Lisboa para falar sobre os desafios de Portugal e Espanha no contexto global. O défice, a dívida pública e o brexit foram destacados.

"Se tivesse que resumir o contexto global atual, diria fundamentalmente que é um contexto convulso no plano político e incerto e volátil no plano económico", descreveu José María Aznar, que hoje esteve em Lisboa para falar sobre as grandes oportunidades e ameaças para Portugal e Espanha a nível global. O antigo primeiro-ministro espanhol destacou, entre as principais preocupações, o crescimento do populismo, os elevados níveis de endividamento público dos países e o brexit.

