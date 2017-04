Pub

O AEROCAR é um projeto cofinanciado pela UE e que pretende criar uma rede de transferência de tecnologia entre os setores aeronáutico e automóvel

Aviões e automóveis são setores completamente distintos mas com muito em comum, designadamente ao nível do desenvolvimento intenso a que ambos os setores têm estado sujeitos nos últimos anos. A redução do peso dos produtos finais a par do desenvolvimento de veículo mais amigos do ambiente são algumas das prioridades de ambas as indústria. A par da elevada performance.

