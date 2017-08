Pub

Data foi avançada por um responsável sindical

A administração da Autoeuropa e os sindicatos que representam os trabalhadores da empresa irão reunir-se a 7 de setembro.

De acordo com o ECO, a informação foi dada por um responsável sindical perto das instalações da Autoeuropa, em Palmela, cuja produção está parada devido a uma greve.

"Há informação de que a administração já comunicou que quer reunir com a comissão sindical, e com o sindicato Site-sul, no próximo dia 7 [de setembro]", afirmou o responsável.

Apontou ainda para uma paralisação total da produção. "Como no primeiro turno das 23:30 e no turno da manhã, agora no turno da tarde, o das 15:30, a paralisação é total", afirmou, ainda segundo o ECO.

"Esperamos que a administração retire a atual proposta de novos horários e que seja possível negociar uma solução que corresponda aos anseios dos trabalhadores", disse à agência Lusa Eduardo Florindo, do Sitesul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul.

O sindicalista acredita que "a disponibilidade manifestada pela empresa para o diálogo vai levar a um entendimento entre as partes", salientando que os trabalhadores nunca contestaram a necessidade de laboração contínua através dos 18 turnos de trabalho que a empresa pretende implementar a partir de novembro, mas apenas a obrigatoriedade de trabalharem ao sábado.

Esta reunião poderá servir para retomar as negociações, de forma a ser encontrada uma solução para o que querem os trabalhadores. Estes, por exemplo, não aceitam uma semana de seis dias de trabalho, que começaria em novembro, devido ao fabrico do novo SUV da Volkswagen: T-Roc.