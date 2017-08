Pub

Sindicatos afirmam que a produção parou totalmente na fábrica de Palmela

A greve inédita que esta quarta-feira está a ser realizada pelos trabalhadores da Autoeuropa teve 41% de adesão, segundo a anunciou a administração da empresa.

A Autoeuropa afirmou ainda que que só negociará com a Comissão de Trabalhadores, que vai ser eleita apenas a 3 de outubro, o que contraria a notícia anteriormente avançada de que iria realizar-se uma reunião com os sindicatos no dia 7 de setembro.

As organizações sindicais afirmaram, por seu turno, que a greve parou toda a produção na fábrica, tendo o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, afirmado que os trabalhadores "estão de parabéns".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A Autoeuropa, unidade fabril em Palmela da Volkswagen, é o maior exportador nacional e representa 1% do PIB do país.

A Autoeuropa refere ainda que, "apesar do impacto negativo desta paralisação, a empresa continua empenhada em encontrar um compromisso com os trabalhadores que crie, mantenha e assegure o emprego".

"Este compromisso deverá também garantir as encomendas dos nossos clientes para o novo modelo, que requer a laboração contínua em 18 turnos por semana", acrescenta o comunicado.

No documento, a administração da Autoeuropa considera que "para atingir este objetivo, é essencial dar continuidade ao processo de diálogo com uma comissão de trabalhadores (CT) eleita, à semelhança das boas práticas laborais da Volkswagen Autoeuropa e do Grupo Volkswagen" e promete ouvir as partes envolvidas no processo até à eleição da nova CT.

Os trabalhadores da Autoeuropa realizaram hoje uma greve histórica, que só termina às 00:00 de quinta-feira, e que constitui a primeira paralisação por razões laborais na fábrica de automóveis de Palmela.

A greve foi marcada após a rejeição de um pré-acordo entre a administração e a Comissão de Trabalhadores [que apresentou a demissão e convocou eleições para 03 de outubro], devido à obrigatoriedade dos funcionários trabalharem ao sábado, como está previsto nos novos horários de laboração contínua que serão implementados a partir do próximo mês de novembro.

Os trabalhadores alegam que, além do transtorno que a obrigatoriedade do trabalho ao sábado iria provocar nas suas vidas, a compensação financeira atribuída pela empresa também é muito inferior ao que iriam receber pelo trabalho extraordinário aos sábados.

De acordo com o novo modelo de horários, cada trabalhador iria rodar nos turnos da manhã e da tarde durante seis semanas e fará o turno da madrugada durante três semanas consecutivas, com uma folga fixa ao domingo e uma folga rotativa nos outros dias da semana. Com Lusa