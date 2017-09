Pub

Encontro "muito produtivo", diz o Sindicato. AutoEuropa declara que negociações só com a nova Comissão de Trabalhadores

A reunião do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul com a administração da AutoEuropa foi "muito produtiva" e permitiu "abrir um canal de diálogo entre as partes" que, em conjunto, "irão encontrar uma solução" para o diferendo na fábrica de Palmela. Quem o garante é Eduardo Florindo, dirigente da SITE Sul, que, em declarações ao DN/Dinheiro Vivo, no final do encontro, se escusou a entrar em mais pormenores. "Brevemente iremos sentar-nos novamente à mesa", assegura, porque "estamos todos do mesmo lado na procura de uma solução".

