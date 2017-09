Pub

Campanhas em Pedrogão Grande, Góis, Castanheira de Pera ou Figueiró dos Vinhos estão marcadas pelos incêndios deste Verão. O que dizem os candidatos?

A aposta em plantas autóctones, conciliando-a melhor com as áreas de eucaliptal, mas sem fundamentalismos e ideias de acabar da noite para o dia com o pinheiro-bravo, o eucalipto ou as acácias infestantes, surge como o tema mais discutido entre os vários candidatos às câmaras municipais de Pedrógão Grande, Góis, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, ouvidos pela agência Lusa.

