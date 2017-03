Pub

Câmaras têm normas "específicas" de execução do Orçamento do Estado para 2017. Decreto-lei foi publicado esta sexta-feira em Diário da Republica.

Os municípios vão poder gastar, este ano, mais dinheiro na aquisição de bens e serviços do que em 2016, ao contrário da grande maioria dos organismos públicos, de acordo com o decreto-lei que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado (OE) para 2o17, publicado esta sexta-feira em Diário da República.

