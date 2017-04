Pub

Auroch Minerals vai adquirir 65% do capital da Bolt Resources e irá pagar 1,1 milhões para financiar as operações

A empresa mineira australiana Auroch Minerals vai avançar com a exploração mineira em Alcoutim, na faixa piritosa junto à Mina de Neves-Corvo, em Castro Verde, no Alentejo. A australiana vai ficar com uma participação de 65% da Bolt Resources, que detém as licenças, com o direito a reforçar para 75%, se assim o entender.

