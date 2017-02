Pub

Estudo de viabilidade será concluído em abril e, se for positivo, a empresa vai extrair entre cinco e dez mil toneladas de matéria-prima por ano

A companhia australiana Dakota Minerals prevê arrancar com a exploração de lítio na mina de Montalegre, no distrito de Vila Real, já no final do próximo ano. O objetivo é utilizar a matéria-prima para a produção de baterias para o fornecimento de carros elétricos, cujas vendas, só em janeiro, aumentaram 210%.

