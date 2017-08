Pub

Crédito a clientes recuou 35% e encargos com Fundo de Resolução e imposto sobre a banca dispararam 66%. Mas comissões líquidas subiram 114%

O Banco Atlântico Europa fechou o primeiro semestre do ano com um resultado líquido de 3,6 milhões de euros, mais 116% que o lucro obtido no mesmo período de 2016. Segundo comunicado do banco, o produto bancário cresceu 25% graças ao disparo de 114% das comissões líquidas.

