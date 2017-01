Pub

Fãs poderão ver o filme em anteestreia. A NOS colocou 4 mil bilhetes à venda em 15 cinemas nacionais

Em fórmula vencedora não se mexe e a NOS voltou a colocar em pré-venda os bilhetes para o novo filme da saga As 50 Sombras de Grey. A partir de quinta-feira começam as vendas para As 50 Sombras Mais Negras, com estreia prevista para 9 de fevereiro.

