O parlamento aprovou por unanimidade um projeto de lei do BE que torna obrigatória a publicação anual das transferências para offshore

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira por unanimidade um projeto de lei do Bloco de Esquerda (BE) que torna obrigatória a publicação anual do valor total e destino das transferências para "offshore", independentemente da posição da tutela.

