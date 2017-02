Pub

O presidente da Associação de Energias Renováveis garante que houve investimentos congelados por causa do corte nas tarifas subsidiadas

Portugal vai falhar as metas impostas pela Comissão Europeia, que definem um consumo de 60% de eletricidade a partir de energias renováveis em 2020, apesar do peso cada vez maior destas no consumo de eletricidade.

