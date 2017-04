Pub

Após o sucesso do iPhone 7 no último trimestre de 2016, a Apple não conseguiu manter-se no topo do mercado mundial, que até cresceu acima do esperado

Foi uma vitória de curta duração, o reinado da Apple no mercado mundial de smartphones no último trimestre de 2016. A fabricante do iPhone perdeu a liderança nos primeiros três meses de 2017 e cedeu o trono à Samsung, de acordo com os números que a IDC acaba de divulgar. Os dados da consultora indicam que a Apple vendeu 51,6 milhões de iPhones no primeiro trimestre do ano, conseguindo 14,9% de quota - abaixo dos 15,4% que tinha por esta altura no ano passado. Ainda assim, a marca obteve um ligeiro crescimento nas vendas, de 0,8%.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia