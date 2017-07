Pub

Foram disponibilizadas atualizações para todas as plataformas Apple

A Apple lançou uma nova atualização do software para combater vulnerabilidades do sistema operativo iOS. Sem esta atualização, os piratas informáticos conseguem invadir e controlar um dispositivo da Apple remotamente através do Wi-Fi, segundo o The Verge.

As atualizações foram lançadas esta quarta-feira.

O The Verge avança que a atualização deverá invalidar o bug CVE-2017-9417, uma falha no sistema que permite que terceiros controlem o dispositivo: os piratas informáticos podem invadir o chip utilizado para a conexão wi-fi e, assim, aceder a qualquer dispositivo da marca.

Esta falha foi encontrada também em dispositivos da HTC, LG, Google e Samsung.