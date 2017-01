Pub

As receitas da Apple caíram pela primeira vez em 15 anos

Tim Cook, o presidente executivo da Apple, ganhou menos em 2016. Isto aconteceu de a tecnológica de Tim Cook ter falhado as metas de vendas e de receitas anuais pela primeira desde 2009. A redução das vendas do iPhone não foi devidamente compensada pelos lançamento do Apple Watch e pelos serviços Apple Music, iTunes e da App Store (loja de aplicações da marca).

