Além da nova geração do iPhone, a Apple deve mostrar as versões S e S Plus do iPhone 7

A Apple marcou um evento para 12 de setembro e, ao que tudo indica, este deverá ser o dia de apresentação do iPhone 8. A informação está a ser adiantada esta segunda-feira pelo The Wall Street Journal, de acordo com fontes ligadas ao processo. Além da nova geração do smartphone da Apple, a tecnológica de Cupertino deverá mostrar duas novas versões do iPhone 7.

