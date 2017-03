Pub

Apito de partida de 38 milhões para o corredor Sines-Caia

O desenho do Corredor Internacional Sul, que vai ligar Portugal a Espanha e depois a França e à Alemanha, vai arrancar deste lado da fronteira. Hoje é lançado em Elvas o concurso para o primeiro troço do projeto português, que deverá estar a andar ainda em 2021. Quando todo o percurso de carga estiver completo, as mercadorias que chegam a Sines terão ligação privilegiada a Espanha. O projeto total vai custar 626 milhões de euros, com uma comparticipação europeia de quase 60%.

