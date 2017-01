Pub

O grupo Lufthansa encerrou o ano com um crescimento de 1,8% no número de passageiros transportador; foram 109,6 milhões

No ano passado, a Lufthansa enfrentou 6 dias completos de greve, que afetaram mais de meio milhão de passageiros. No entanto, feitas as contas ao total do ano, o grupo alemão cresceu.

