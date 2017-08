Pub

Viagens em jato privado, refeições que custam várias centenas de euros e quase 200 mil seguidores na rede social Instagram.

Estes são os ingredientes que compõem a vida de Chryseis Tan, uma jovem malaia que usa as redes sociais para partilhar o seu dia a dia repleto de luxo. "Quero viajar pelo mundo inteiro", escreveu no seu perfil do Instagram.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia