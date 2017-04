Pub

CEO da EDP preside a organismo que visa dar acesso a energia limpa e acessível a todos

António Mexia foi ontem nomeado chairman do conselho administrativo do SE for All (Sustainable Energy for All), em Nova Iorque, sucedendo ao presidente da Shell, Ben van Beurden. O presidente da EDP disse ao DN/Dinheiro Vivo que este é um "cargo de responsabilidade numa organização que senta à mesma mesa pessoas de diferentes países para levar energia a todos com sustentabilidade".

A organização Se for All nasceu no âmbito das Nações Unidas e com apoio do Banco Mundial, mas ganhou vida própria e hoje envolve as grandes companhias de energia mundiais. Tem como objetivo promover o acesso a energia limpa, sustentável e acessível a todos até 2030, respondendo às metas e a um dos pilares da estratégia da ONU para o desenvolvimento sustentável.

Há mais de mil milhões de pessoas sem acesso a eletricidade em todo o mundo e nos próximos 13 anos as Nações Unidas querem inverter a situação. Este foi um dos temas abordados por Rachel Kyte, chief executive officer of Sustainable Energy for All e representante do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na abertura do Forum Sustainable Energy for All, que está a decorrer em Nova Iorque, de 3 a 5 de abril, cujo tema é este ano "Indo mais longe, mais rápido - juntos". Nos próximos dias, por este palco vão passar CEO de todo o mundo, governantes e representantes de organizações internacionais para discutir e apontar caminhos para a sustentabilidade e a eficiência energética, mas também para uma economia com menos carbono.

António Mexia adiantou ainda que, em junho, vai ser realizada em Portugal a Euroeletric, a convenção das elétricas europeias que junta cerca de 3500 empresas. Mexia é o presidente da Euroeletric, mas confirmou ao DN/Dinheiro Vivo que não vai renovar o mandato por um novo período de dois anos.

