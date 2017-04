Pub

Em entrevista concedida ao Dinheiro Vivo/TSF, o presidente da EDP diz que a liberalização do mercado de energia foi positiva para muitos clientes.

O presidente da EDP foi esta semana nomeado em Nova Iorque como "chairman" do conselho administrativo do Se For All, em Nova Iorque- uma organização que nasceu no âmbito das Nações Unidas e que envolve as grandes companhias de energia mundiais. Este foi o mote para o Dinheiro Vivo e a TSF entrevistarem António Mexia.

