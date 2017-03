Pub

O venda do Novo Banco à Lone Star estipula que o fundo norte-americano vai ficar com 75% da instituição bancária.

Banco de Portugal e Lone Star já assinaram a venda do Novo Banco. Foi anúncio oficial do Governo feito esta tarde. O primeiro-ministro António Costa assegurou que a operação não terá impacto para os contribuintes. "Não há impacto direto ou indireto nas contas públicas ou contribuintes. Não há garantia do estado ou qualquer entidade pública. O esforço de capital é integralmente assegurado pelo investidor e as necessidades futuras não afetarão so contribuintes."

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia