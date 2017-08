Pub

Em entrevista ao Jornal de Negócios, o histórico líder da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa classifica o atual conflito laboral de "populismo".

Durante 20 anos, esteve à frente da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, com um trabalho por muitos considerado como exemplar. Afeto ao Bloco de Esquerda, António Chora reformou-se há sete meses e esta terça-feira assiste à primeira greve na fábrica de automóveis da Volkswagen, do lado de fora. Mas com olhar crítico. Em entrevista ao Jornal de Negócios classifica o conflito de "populismo" e espanta-se que os trabalhadores estejam "demasiado confiantes nas palavras de pessoas que nunca viram na vida deles".

