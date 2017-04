Pub

O sonho de um projeto na restauração instalou-se no antigo Solar do Vinho do Porto e já chegou às estrelas

Com uma vista ímpar sobre o rio Douro, o antigo Solar do Vinho do Porto, na Quinta da Macieirinha, no Porto, alberga agora o restaurante Antiqvvm, uma parceria dos empresários Sofia Cunha e Jonny Gomes, com a chancela do chef Vítor Matos. Com pouco mais de um ano de atividade, o novo espaço foi já distinguido com uma estrela Michelin.

