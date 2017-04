Pub

De Torres Vedras para o mundo. A Anselmo 1910 tem já cinco lojas em Portugal e metade do que vende vai para o estrangeiro.

Nem só no feminino se faz o mundo das joias em Portugal. A Anselmo 1910, empresa centenária com sede em Torres Vedras, associou-se ao ator Ricardo Pereira para criar a primeira coleção de joalharia masculina da marca. Lançada em dezembro, a coleção de autor Ricardo Pereira by Anselmo 1910 é composta por botões de punho, pulseira e porta-chaves, em duas linhas distintas, de prata e pele castanha e de prata e cauchu. E está a ser um sucesso.

